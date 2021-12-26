بالصور.. نانسي عجرم: عيد ميلاد مجيد من عائلتنا لكم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:28 مساءً

هنّأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم محبيها بمناسبة الأعياد ناشرة صورة لها مع زوجها وأولادها عبر صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي.

وتوجهت نانسي من خلال هذه الصورة لمتابعيها بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد فأرفقتها بتعليق: “عيد ميلاد مجيد من عائلتنا لكم، نتمنى لكم يوماً سعيداً”.

وحصلت الصور على ما يقرب من نصف مليون علامة إعجاب في أقل من 7 ساعات والعديد من التعليقات. وكانت نانسي احتفلت أمس بعيد ميلاد زوجها ناشرة مجموعة صور عبر خاصية “القصة” في صفحتها وتواجدت بناتها برفقتها.

وأحيت نانسي حفل زفاف في العاصمة الفرنسية وقد أذهلت متابعيها بجمال وأناقة إطلالتها بـ”جامبسوت” أحمر برّاق من تصميم جان لويس سباجي، وهو مصنوع من خامة السكوين الأحمر وبتصميم عنق على شكل V، بحزام درابيه، ومصمم من أجل احتفالات عيد الميلاد. وتناقلت بعض الصفحات مقاطع فيديو من غناء نانسي في حفل الزفاف المذكور.

إشارة إلى أن كبرى بنات نانسي ميلا أصبحت تشبهها بشكل كبير وهو ما بدا واضحا في جميع الصور التي تنشرها.