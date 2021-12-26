بالصورة.. قصي خولي لابنه: كل سنة وانت بألف خير يا ضو عيوني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 12:33 مساءً

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نشر الممثل السوري قصي خولي صورة تجمعه بابنه معتمراً قبعة “بابا نويل” ويسلّمه الهدايا.

وعلّق قصي على الصورة كاتباً: “هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ.” (مز 127: 3). الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. ميلاد مجيد وكل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة ونجاح وأمان يا ضو عيوني ودنيتي كلها الله يحميك ويحرسك النا ويحمي ويحرس اطفال العالم جميعاً”.

يذكر أن قصي نشر سابقاً فيديو وهو يقوم ببث مباشر على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومازح قصي فريق العمل في مسلسل “الوسم” حيث قام بزيادة السرعة أمام كادر التصوير الذين كانوا يصورون مشهد في السيارة فصرخ قصي بأنه لا يوجد مكابح في السيارة ما أثار قلق الجمهور والعاملين قبل أن يكشف قصي أنه كان مقلباً ومجرد مزاح فقط. وعلق قصي على الفيديو: “كنا ح نعمل حادث”.