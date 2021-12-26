نادر الأتات بحفل الميلاد في صيدنايا.. “قلي وينك” على كل لسان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات، مساء الخميس 23 ديسمبر، حفلًا غنائيًا كبيرًا في منتجع جنة صيدنايا بريف دمشق في سوريا.

أطلّ نادر الأتات على جمهوره في صيدنايا، وأشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “قلي وينك”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب رغم طرحها منذ أيام قليلة.

بعد الحفل نشر نادر الأتات عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقتطفات من السهرة وعلّق عليها قائلاً: “هيك كانت أجواء حفلة العيد مع أحلى جمهور بصيدنايا – سوريا، غمرتوني بمحبتكن وتفاعلكن الحلو ميلاد مجيد عليكن انشالله هالعيد يحمل معو الفرح وراحة البال للجميع”.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “قلي وينك” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان وتم تصويره في مدينة دبي، يحقق نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الأربعة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة شركة “لايف ستايلز ستويديوز” الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحصد أغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.