جائزة حريّة الإعلام لـ mtv في واشنطن.. وميشال المر: لا لتكبيل الإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت محطة mtv على جائزة تكريميّة خاصّة في الاحتفال الذي أقامته شبكة القيادة عبر الأطلسي TLN، وهي مؤسّسة أميركيّة فكرية غير حزبية، بعنوان “حرية الإعلام” في نادي الصحافة الوطني في واشنطن.

وقدّم الجائزة رئيس شبكة TLN الدكتور دانيال هاملتون ونائب رئيس شبكة TLN الدكتورة ساشا توبريتش اللذين أشادا بأداء محطة mtv في تقاريرها الاستقصائيّة حول الفساد والتدخّل الأجنبي في لبنان، والتجاوزات الحكوميّة.

وتسلّم الجائزة رئيس مجلس إدارة المحطة ميشال المر الذي أكّد على تقديس حريّة الإعلام ورفض أيّ شكلٍ من أشكال تكبيله، مشيراً الى أنّ mtv، منذ تأسيسها، كانت عنواناً للحريّة من خلال برامجها كما من خلال نشراتها الإخباريّة التي واجهت عبرها الاحتلال السوري ثمّ مختلف أشكال التدخل الخارجي في الشأن اللبناني، بالإضافة الى الإضاءة على مكامن الفساد في الإدارات الرسميّة، وهي سبق أن دفعت ثمناً كبيراً جرّاء ذلك.

وشارك في الاحتفال أعضاء من الكونغرس الأميركي والحكومة الأميركيّة وسفراء أجانب ودبلوماسيّون وصحافيّون وباحثون بارزون في الولايات المتحدة الأميركيّة.