هكذا استذكرت الملكة إليزابيث زوجها الراحل في رسالة عيد الميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا يوم السبت عن رحيل زوجها الأمير فيليب متذكرة “البريق المثير” في عينيه، وذلك في رسالة شخصية غير معتادة إلى الشعب في عيد الميلاد.

وقالت الملكة (95 عاما) إن عيد الميلاد وقت للسعادة بالنسبة لكثير من الناس لكن من الممكن أن يكون وقتا صعبا بالنسبة لمن فقدوا أحبابا لهم، وإنها شعرت بذلك بشكل خاص هذا العام الذي فقدت فيه الأمير فيليب (99 عاما) في أبريل نيسان بعد زواج استمر 73 عاما.

وقالت في رسالتها الإذاعية الاحتفالية التقليدية سابقة التسجيل “إحساسه بالواجب، وفضوله الفكري، وقدرته على استخلاص المرح من أي موقف… كل ذلك لا يمكن نسيانه” موجهة التحية إلى “محبوبي فيليب”.