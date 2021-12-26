فيلم “الموت على النيل” يثير أزمة في مصر.. بطلته إسرائيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “Death on the Nile”، البرومو الرسمي له، والذي تدور أحداثه في مصر، وتقرر عرضه في الحادي عشر من شباط المقبل بالعام الجديد.

وانقلب موقع “تويتر” رأساً على عقب، بعد ما أبدى رواده استياءهم من أن أحداثه تدور في مصر، وتمت الاستعانة لتجسيد بطولته بالممثلة الإسرائيلية جال جادوت إلى جانب الممثل إرمي هامر المتهم في فضيحة أخلاقية.

ويعد الفيلم، استكمالاً لأحداث فيلم Murder on the Orient Express الصادر عام 2017، وفيه يعود المحقق غريب الأطوار “هيركيول بوارو”، للتحقيق في جريمة قتل وقعت على متن سفينة Karnak التي قضى فيها إجازة على ضفاف نيل مصر مع اثنين من المتزوجين حديثاً ضمن الركاب، ممن يشتبه بهم في جريمة قتل.

هذا العمل تعرّض من قبل إلى أزمات عدة، وصفتها إحدى المجلات الأميركية باللعنة، التي أدت إلى تساقط نجومه واحداً تلو الآخر.

وأشارت إلى أنه في البداية نبذ الجمهور الممثل أرمي هامر، بسبب الاتهامات الموجًه إليه بالاغتصاب والاعتداء الجسدي وتخلى عنه وكيل أعماله.

وطالت اللعنة الممثلة ليتيشا رايت، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل عن عدم أهمية لقاح كورونا.

وذكرت المجلة أنّ التعقيدات التي نالت من الفيلم أدت إلى تأجيل موعد طرحه أكثر من مرة، إلى أن تم الاستقرار على شباط 2022، وها هو يواجه حالياً موجة غضب من الجمهور المصري.