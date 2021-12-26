أريانا غراندي تحذف حسابها في “تويتر”.. والجمهور في حالة صدمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت المغنية العالمية أريانا غراندي حالة من الجدل والصدمة بين جمهورها، بعد أن ألغت حسابها في موقع “تويتر” يوم الجمعة الماضي، من دون كشف السبب.

وتفاجأ معجبو المغنية بهذه الخطوة وتداولوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رجّح بعضهم أن تكون قد ألغت حسابها بسبب التنمّر الإلكتروني، بينما توقّع آخرون أن تكون تحضر لأعمال جديدة.

وتوجهت المغنية إلى تطبيق “إنستغرام” بدلاً من “تويتر” للترويج لفيلم Don’t Look Up الذي تشارك التمثيل فيه إلى جانب ليونادو دي كابريو وجينيفر لورانس وتغني أغنية الفيلم بمشاركة الفنان كيد كودي.

ونشرت المغنية كذلك في “إنستغرام” معايدة لمعجبيها، اقتصرت على رسالة قصيرة عبر خاصية “الستوري”.

ويذكر أنّ العام 2021 كان حافلاً لغراندي التي شاركت بصفتها حكم في برنامج “The Voice” بنسخته الأميركية. وأطلقت ماركة منتجات تجميلية تحت اسم “Allure” وشاركت في فيديو مع النجم جيمي فالون بمناسبة الميلاد.

كذلك، عقدت غراندي، في هذا العام، قرانها على سمسار العقارات الشهير دالتون غوميز في حفل بسيط ضم 20 ضيفاً، في منزلها بولاية كاليفورنيا.