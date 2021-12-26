نوال الزغبي تختتم عامها بنجاح جديد.. “قلبي على قلبو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “قلبي على قلبو” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي رحلة نجاحها، إذ تلقى أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتخطت أغنية “قلبي على قلبو” حاجز 2 مليون مشاهدة، بعد أقل من أسبوعين على صدورها على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”، لتختتم من خلالها نوال عامها بنجاح جديد وتفوق آخر تسجّله من خلال ميني ألبوم “عكس الطبيعة” الذي أهدته لجمهورها في 2021.

أغنية “قلبي على قلبو” من كلمات أحمد ماضي رؤول وألحان الفنان زياد برجي وتوزيع AB brothers، وتُعد الأغنية الرابعة والأخيرة في ألبوم نوال الزغبي الجديد بعنوان “عكس الطبيعة”.

وتعد الأغنية رومانسية بإمتياز وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، رائعة بدءاً من الكلام الى اللحن الى التوزيع إضافة صوت نوال الزغبي التي أدت الأغنية بإحساس وأداء مُبهرين.

يذكر أن نوال أطلقت في الفترة الماضية 3 أغنيات من ميني ألبوم “عكس الطبيعة” وهي: “أرقص” باللهجة المصرية وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد، و“عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات محمد القاسمي وألحان أدهم ومن توزيع مهند خضر، و“عكس الطبيعة” باللهجة المصرية من كلمات احمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.