بعد سنوات من الخلاف.. نصر محروس يطلق سراح بهاء سلطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ست سنوات كاملة قضاها الفنان بهاء سلطان فيما يشبه الحجب عن الغناء بسبب عقده مع المنتج نصر محروس الذي تسببت المشكلات والصراعات والأزمات بينهما، والتي وصلت إلى ساحات القضاء والمحاكم، في عدم إنتاج أي أغنيات جديدة بصوت بهاء.

ولكن بعد تدخل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في الأمر أصبح لسلطان الحق في الغناء والتعاقد مع أي شركة فنية أخرى، بعد أن تصالح رسمياً مع نصر محروس.

نهاية السنوات العجاف في حياة بهاء سلطان جاءت من خلال ورقة بعنوان “براءة ذمة” وقع عليها نصر محروس وسلمها لمحامي بهاء سلطان، والتي أعادت له الحق في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية فى أي وقت.

وجاءت بيانات الورقة التي وقَّع عليها محروس كالتالي: “أنا نصر محروس عبدالمسيح أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علما بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق واستعدادي على مساعدته فى المستقبل.. نصر محروس».

يذكر أن الفنان بهاء سلطان كان قد انتهى فعلياً منذ أيام من تسجيل أغنيتين جديدتين، من المقرر طرح إحداهما مع بداية العام الجديد لكي تكون باكورة إنتاجه الجديد، كما أنه وقَّع على عقود مبدئية للتعاقد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ومن المقرر أن تطرح شركة فري ميوزيك والمنتج نصر محروس ألبوم بهاء الأخير مع الشركة والذي حمل اسم “سيجارة” وذلك بعد أن انتهى بهاء سلطان من تسجيل أغنياته في الشهور الماضية.