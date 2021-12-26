فيروس كورونا يصيب أعضاء فرقة BTS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصيب ثلاثة أعضاء من فرقة بي تي إس الكورية الشهيرة لموسيقى البوب بفيروس كورونا بعد عودتهم من الخارج، حسبما ذكرت وكالة الإدارة الخاصة بهم.

قالت وكالة بيغ هيت ميوزيك في بيان إنه تم تشخيص إصابة إر إم وجين بكوفيد-19 مساء السبت. وقالت في وقت سابق إن عضوا آخر هو سوغا ثبتت إصابته بالفيروس يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الثلاثة تلقوا جرعة لقاح ثانية في أغسطس/ آب.

وبي تي إس هي فرقة من سبعة أعضاء. الأعضاء الأربعة الآخرون هم: جيه – هوب وجانغكوك وفي وجيمين.

وفقًا للوكالة، لم تظهر على أر إم أي أعراض معينة، بينما أظهر جين أعراضًا خفيفة بما في ذلك حمى خفيفة ويخضع لعلاج ذاتي في المنزل.

وذكرت الوكالة الجمعة أن سوغا لم تظهر عليه الأعراض، وأنه كان يحصل على رعاية ذاتية في المنزل وفقًا لإرشادات السلطات الصحية.

وكان اختبار أر إم سلبيًا بعد عودته من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضحت الوكالة أنه تم تشخيص إصابته في وقت لاحق بالفيروس قبل خروجه المقرر من الحجر الصحي.

وبعد عودته إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر، خضع جين لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل مرتين – عند وصوله وبعد ذلك قبل خروجه من الحجر الصحي – وجاء اختباره سلبيًا في المرتين.

قالت الوكالة إنه ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بعد ظهر يوم السبت قبل أن يخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل مرة أخرى. وذكرت تقارير إعلامية أنه سافر أيضًا إلى الولايات المتحدة.