شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين بعد تعرضه لحادث سير: كان بقالي 36 ساعة صاحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب عمرو محمود ياسين، الشكر لكل من سأل عن حالته الصحية عقب تعرضه لحادث سير صباح أمس، لافتًا إلى أن سبب الحادث كان لإرهاقه الشديد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدًا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت، للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث وكان بقالي 36 ساعة صاحي".

وتابع: "للأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا والـAir bags مفتوحين وكل شيء كان انتهى.. الحمد لله قدر ولطف وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني".



عمرو محمود ياسين

كان تعرض الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين لحادث بسيارته إلا أنه لم يصب بأذى أو أى مكروه، وانتهي الأمر بصدمات في السيارة، ونشر عمرو محمود ياسين صورا لسيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير الحمد لله".

وكان قد تغيب عمرو محمود ياسين عن حفل إزاحة الستار عن تمثال والده الفنان الراحل محمود ياسين ولم يستطع حضور الحدث بسبب انشغاله ببعض الأعمال التي لم يستطع التخلي عنها علي الإطلاق، حيث كشف عمرو عن سبب عدم حضوره من خلال صفحة فيس بوك الخاصة به حيث كتب: "للأسف الشديد تمنعني ظروف العمل "صعبة" من التواجد الآن بمدينة بورسعيد، لإزاحة الستار عن تمثال الوالد الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد وحضور تلك الاحتفالية".

وأضاف: "في الحقيقة هذا الأمر يؤلمني كثيرًا.. وقد حاولت بكل ما أستطيع أن أتواجد ولكن مسئولية العمل والعرض على الهواء كانت عائقًا دون وجودي".