شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد عبد العزيز فى ملتقى القاهرة للسينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا، اليوم الأحد، الفنان أحمد عبد العزيز وذلك فى إطار الاحتفالية التى يقيمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، ويتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفني، للنجم أحمد عبد العزيز، وأهم أعماله والمحطات الفنية في حياته.

ويشارك فى هذه الاحتفالية كل من المخرج مجدي أبو عميرة، والفنانة سميرة أحمد، وسماح أنور، ورجاء حسين، وسميرة عبد العزيز، وإنعام سالوسة، وسلوى خطاب، والمخرجة رباب حسين، والفنان مفيد عاشور، وجمال عبد الناصر، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وغيرهم .

‏ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية، بعرض فيلم تسجيلي عن الفنان أحمد عبد العزيز، كما تتناول الاحتفالية التي تقدمها الإعلامية منى الحسيني، الحديث عن الدراما المصرية كيف كانت، وأين أصبحت.