الموت يفجع عبدالله الرويشد بزوجته.. ومواساة من الوسط الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكويتي عبدالله الرويشد عن وفاة زوجته إقبال خالد عبدالله صالح الرويشد، وكتب عبر حسابه في “تويتر”: “‏انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمي وأم أولادي شروق وخالد. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلن ابن الراحلة، خالد الرويشد، خبر الوفاة أيضاً من خلال مشاركته لورقة النعي عبر حسابه في “إنستغرام”، مشيراً إلى أنّ الدفن بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات بالكويت.

وغصّ حساب عبدالله الرويشد بالتعازي من زملائه في الوسط الفني بالعالم العربي.