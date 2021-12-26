شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: "ابنى ورث منى الوسامة والشجاعة ونسي يورث الطول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد هنيدي صورة له برفقة ابنه الكبير "أحمد"، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وعلق عليها بشكل طريف حول أوجه الشبه وبين ابنه، قائلا، "أحمد هنيدي سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة ونسي يورث الطول ".



محمد هنيدي برفقة ابنه



محمد هنيدي

وكان قد كشف النجم محمد هنيدي، عن مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "وش إجرام"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عام 2006، وظهر بالفيديو مواقف طريفة خلف الكاميرا جمعته مع عدد من نجوم الفيلم منهم لبلبة وبشري و زيزي مصطفى وضياء عبد الخالق، وعلق هنيدي علي الفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "ياريت الفيلم كله كواليس".

وفي سياق آخر كان محمد هنيدى، أكد استعداده لدعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، قائلاً: "لكل الشباب ولكل الفتيات، اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار خمس مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن".

وقال هنيدى عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "لكل الشباب ولكل الفتيات، اللي عندهم مشاريع صغيرة، إن شاء الله الأسبوعين دول هختار خمس مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن، خمسة مشاريع على فيسبوك و10 على إنستجرام.. اللي هتعمله إنك هتتكلم عن مشروعك في التعليقات وهختار المشاريع اللي هدعمها أو اللي هتعجب الناس، المشاريع بتشمل أى حاجة.. أى حاجة عاملها حتى لو فاتح عربية فول قدام بيتك، حب المحلى".