أحمد حاتم يقاوم البرد وجيلان علاء مع بابا نويل.. النجوم يحتفلون بالكريسماس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة متابعيهم وجمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالهم بـ الكريسماس، واختلفت طريقة كل منهم في الاحتفال بهذه المناسبة.

نستعرض لكم احتفالات الفنانين بالكريسماس في التقرير التالي:

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا لها مع أسرتها داخل المنزل عبر حسابها على إنستجرام، وارتدت مع أسرتها نفس البلوفر الخاص بالكريسماس وعلقت: "مرح".

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم بصحبة بناتها داخل المنزل أمام شجرة الكريسماس بالمنزل وهم يتراقصون، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورتها وسط عائلتها ومن خلفهم شجرة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعوا بعيد الميلاد المبارك مع العائلة والأصدقاء والأحباب.. عيد ميلاد مجيد".

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بفستان أنيق وخلفها زينة الكريسماس، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".

أصالة

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورا مع والدتها وأسرتها خلال احتفالهم بـ الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد من أحبائي لكم".

أحمد حاتم

ظهر الفنان أحمد حاتم، وسط زينة الكريسماس عبر حسابه على إنستجرام، محتميًا من برد الشتاء بشال، وعلق: "34 سنة ..عيد ميلاد مجيد".

جيلان علاء

الفنانة الشابة جيلان علاء ظهرت بصحبة بابا نويل، احتفالا بموسم الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا نويل اه يا نويل".

فايا يونان

نشرت الفنانة فايا يونان، صورة لها وخلفها زينة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد.. الصورة السنوية مع الشجرة.. ينعاد علينا جميعا بالأجمل يا رب".

أماني كمال

شاركت الفنانة أماني كمال، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم جميعا عاما مبهجا مع الكثير من السعادة والفرح..عيد ميلاد مجيد".

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، بإطلالة خاصة احتفالا بعيد الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحصل لنفسك على عيد ميلاد مجيد صغير".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، فيديو لها احتفالا بعيد الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لكم جميعا المحتفلين.. أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد، ولتكن قلوبكم نورا".

محمود عمرو محمود ياسين

احتفل الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين الشهير بـ"محمود جونيور"، بموسم الكريسماس مرتديا ملابس بابا نويل وخلفه شجرة الكريسماس وعليها صورة مجسمة لجده الراحل محمود ياسين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد".

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري، صورا له مع زوجته خلال احتفاله بموسم الكريسماس وخلفه شجرة الكريسماس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت الحظ يا حظ".

راغب علامة

شارك الفنان راغب علامة، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد الكريسماس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أطيب التمنيات خلال موسم العطلات الجميل.. عيد ميلاد مجيد لجميع عائلاتكم وأحبائكم.. ابقوا آمنين".