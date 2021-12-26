بالصور| ياسمين عبدالعزيز تقاوم البرد في أحدث ظهور على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة، فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين وهي تحاول مقاومة البرد وتحتمي من برودته الشديدة، مرتدية "آيس كاب" وبالطو ثقيل، كما ظهرت فتاتان معها، لم تكشف عن صلتهما بها.

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز مرت قبل عدة أشهر بحالة صحية صعبة، استدعت خضوعها للعلاج لفترة طويلة، قبل أن تعود وتستعيد حالتها الصحية الأولى، وظهرت مؤخرًا في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، وتحدثت عن فترة مرضها وكيف مرت عليها.

وكان أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" وشارك في بطولته خالد الصاوي وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، والذي عُرض في رمضان 2021.