"صور| ميرهان حسين تحتفل بـ"الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بـ"الكريسماس"، ونشرت صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة أنيقة بجانب شجرة "الكريسماس"، وعلقت: "أفضل وقت في السنة، أتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد سعيد ومليئ بالحب".

ويُعرض للفنانة ميرهان حسين حاليًا على منصة "شاهد"، مسلسل "ستات بيت المعادي"، العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.