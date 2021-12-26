حرب نارية بين عمالقة أوروبا.. الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 17 دقيقة

لا يزال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، الهدف الرئيسي لكبار أندية أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن وجود شرط جزائي في عقد إرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند الألماني للسماح له بالرحيل الصيف المقبل لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن عقد هالاند مع فريقه الحالي يمتد لعام 2024 و في عقده شرط جزائي يسمح له بالرحيل قبل ذلك مقابل 75 مليون يورو، ما يعادل 84 مليون دولار.

كما أوضحت أن من بين الأندية القادرة على دفع الشرط الجزائي مقابل التعاقد مع هالاند هناك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، فيما يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب لكنه غير قادر على تحمل تكاليفه.

وكان مينو رايولا، وكيل اللاعب، أكد بدوره بأن أندية مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبرشلونة وبايرن ميونيخ قد تكون إحدى الوجهات المقبلة لموكله العام المقبل.

وكشف رايولا لإذاعة “سبورت 1” الألمانية بأن “ثمة فرصة كبيرة أن يغادر إيرلينغ” في نهاية الموسم الحالي وأردف “ربما الصيف المقبل أو الصيف الذي يليه”.

وأكد رايولا بأنه سيجلس مع مسؤولي دورتموند في الأشهر المقبلة للحديث عن هذا الأمر.

ويعد هالاند هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند حيث سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى النادي في يناير 2020.