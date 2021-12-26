شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القائمة الكاملة لفيلم هيفاء وهبى "فوق برج إيفل" وموعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة هيفاء وهبى تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "فوق برج إيفل" مطلع يناير المقبل، وننشر القائمة الكاملة لأبطال الفيلم قبل انطلاق تصويره، على رأسهم النجم مصطفى خاطر، ومحمد ثروت ومحمد سلام وحمدى الميرغنى، ومن المقرر أن تصور المشاهد الاولى فى دولة فرنسا.

فيلم "فوق برج إيفل" من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف كريم حسن بشير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المفترض تصوير معظم مشاهده بالعاصمة الفرنسية باريس".

وكانت آخر أفلام هيفاء وهبي “أشباح أوروبا” الذي كان من المقرر أن يتم طرحه في السينمات قبل أن يتوقف بسبب أزمات كثيرة نشبت بين هيفاء ومحمد وزيري المنتج ومدير أعمالها.

يشار إلى أن هيفاء وهبى احتفلت مؤخراً بخطوبة شقيقتها هناء، وسط حضور عائلى فى الحفل الذى أقيم العاصمة اللبنانية بيروت، ووجهت هيفاء رسالة إلى أختها قائلة: "غارقة في حب رؤية هذه اللحظة من حياتك الجديدة.. أحبك يا أختى".

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى الدراما التليفزيوينة مسلسل "أسود فاتح" وشارك في بطولته وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.