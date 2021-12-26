شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. فادية عبد الغنى رفضت العمل مع أحمد زكى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فادية عبد الغنى فى تصريحات سابقة لها عن الأسباب التي دفعتها لرفض العمل مع أحمد زكي فى فيلم "معالي الوزير"، والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد وكان مشهد "حلم"، موضحة أنها لم تجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت قبل قرارها تغييره أو إلغاءه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.
تنبأت الفنانة فادية عبد الغنى للفنان محمد هنيدي بالنجومية، بعدما حضرت مسرحية "دكتور زعتر"، وكان دوره 3 دقائق فقط، وعند خروجها من المسرح قالت له: "هتبقى نجم كبير".
وتمنت فادية عبد الغنى العمل مع الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.
رصيد فادية عبد الغنى فى السينما محدود، حيث قدّمت 3 أفلام فقط: "الحقونا، فارس ظهر الخيل، يا أنا يا خالتي".