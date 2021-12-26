أصالة تحتفل بـ"الكريسماس" مع أولادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة السورية أصالة نصري بـ"الكريسماس" رفقة أولادها.

ونشرت شام الذهبي ابنة أصالة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مع أحبائي".

وظهر في الصور مع أصالة أبنائها علي وآدم، وشام وخطيبها.

ومن ناحية أخرى أحيت أصالة حفلًا غنائيًا، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطرحت الفنانة أصالة نصري، الخميس الماضي، أغنيتها الجديدة "حنين" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" حنين" من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.