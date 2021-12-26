شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم ميلاد "ماما مايسة".. جرعة تخدير زائدة سبب وفاة سعاد نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر الذى ولدت فى 12 مارس 1953، وتخرجت فى المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، وبين المسرح والسينما تنوعت أعمالها وكانت انطلاقتها مع فيلم "الغيرة القاتلة" 1982 وقدمت بعده أفلاما أخرى منها: "المتوحشة" و"حدوتة مصرية" و"صايع بحر" و"علي سبايسى" ومسلسل "جحا المصرى".

وكان سبب وفاة سعاد نصر حينما أجرت الراحلة عملية شفط دهون لكن نتيجة جرعة تخدير زائدة دخلت فى غيبوبة لمدة عام وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007، تاركة وراءها إرثًا من الأعمال الفنية مازالت محفورة فى ذاكرة محبيها.

سعاد نصر فنانة صاحبة تاريخ طويل من الإبداع فعرفت بأدوارها الكوميدية، وذاع صيتها وأصبح وجهها مألوفا ومرتبطًا بمسلسل "يوميات ونيس" الذى أبدعت فيه بمشاركة الفنان محمد صبحى، واشتهترت فى العديد من الأدوار وتركت بصمتها فى أكثر من عمل بعد ما بدأت مسيرتها بفيلم "الغيرة القاتلة" عام 1982، منحتها يوميات ونيس شهرة كبيرة ، تزوجت مرتين أولهما من الفنان أحمد عبد الوارث.

وشاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين "حدوتة مصرية" عام 1982، وفي العام ذاته شاركت فى فيلم "الغيرة القاتلة"، وقامت بدور نجوى الراقصة في فيلم "بيت القاضي" عام 1984، وفي العام التالي شاركت في فيلم "هنا القاهرة".