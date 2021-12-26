كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - حرص الفنان السوري قصي خولي على قضاء عطلة عيد الميلاد مع ابنه “العميد جونيور” في الولايات المتحدة حيث شارك متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي اجواء احتفاله بعيد الكريسماس.
ونشر قصي خولي صورة، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيها وهو يقبل ابنه امام شجرة عيد الميلاد.
وعلق قصي خولي على الصورة كاتبا: “”هُوَذَا الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ، ثَمَرَةُ الْبَطْنِ أُجْرَةٌ.” (مز 127: 3).الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا.”.
وتابع “ميلاد مجيد وكل سنة وانت بألف خير وحب وسعادة ونجاح وأمان يا ضو عيوني ودنيتي كلها الله يحميك ويحرسك النا ويحمي ويحرس اطفال العالم جميعا”.
كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يحتفل مع ابنه بعيد الميلاد: “المال والبنون زينة الحياة الدنيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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