شاهد.. الراقصة دينا ترد بطريقة غريبة على سؤال ان كانت متزوجة حاليا!

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية دينا العديد من أسرار حياتها الشخصية في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي عمرو الليثي حيث تحدثت عن عدد مرات زيجاتها مشيرة إلى أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة فقط في السر.

وأوضحت دينا إلى أنها تزوجت سراً في سن صغير لأنها كانت تريد أن تعمل في الرقص ووالدها رفض الأمر لذا قررت الزواج.

وأشارت إلى أن والدها كان غاضباً بشدة بعد زواجها، معلقة: “نزلت على المأذون اتجوزت علشان اشتغل وقعدت عند مامة جوزي وببايا كان هيموت أنا عملت كوارث مع أهلي”

وأضافت إلى أن والدها ظل عامين لا يتحدث معها لأنه كان يشعر بالخوف عليها، قائلة: “رجعت البيت وقررت هرقص شرقي وقعد سنتين ميكلمنيش هو كان خايف عليا كنت في ثانوية عامة وكان خايف اسيب دراستي واهمل حياتي بس أنا مكنتش دماغي كدة”

وتابعت: “أنا دماغي كانت غريبة شوية قررت اني همشي في المشروع دة حتى لو خسرت لاني بحبه وكنت عارفة أنه هيرجع يكلمني لأن مخاوفه مش هعملها كان خايف ابطل اروح المدرسة والجامعة والوسط الفني سمعته عند اللي قاعدين في البيوت أنهم بيعملوا اللي عايزينه وبيشربوا خمرة أنا عمري ما دوقت البيرة”.

وحول سبب خوف والدها من عملها كراقصة أوضحت أن خوفه كان من طريقة تعامل الناس مع الأمر، معلقة: “كان خايف من لبس المهنة مش مسمى المهنة أنا كنت في فرقة رضا وكان خايف من كلام الناس عن المهنة بس كان عندي حاجة جوايا بتقولي اعملي اللي بتحبيه”

وحول عدد مرات زواجها، كشفت الفنانة دينا أنها تزوجت 9 مرات من قبل جميعها من خارج الوسط الفني، ، وعن أسباب الطلاق فقالت أن تم تخييرها بين الرقص واستمرار الزواج فاختارت الرقص وعلقت:”قبل الطلاق بيبقى يا تبطلي رقص يا نطلق فبنطلق والله لو كنت بحب ايه مش هحبه أكتر من نفسي أنا اموت لو انفصلت عن الرقص”

ورغم اعترافها بزواجها تسع مرات غير ان دينا فاجأت عمرو الليثي بطريقة ردها على سؤال ان كانت متزوجة حاليا حيث قالت “ما برودش على الحاجات دي الا الحاجات دي ما بيتردش عليها خالص”.