تعلم الطريقة الصحيحة لنطق اسماء الماركات العالمية مع ليلى اسكندر!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:43 صباحاً - شاركت ليلى اسكندر، الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شرحت فيه الطريقة الصحيحة لنطق اسماء الماركات العالمية.

وعرضت ليلى اسكندر، في فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات، بعض الاخطاء الشائعة في نطق بعض اسماء الماركات مثل ديور، هرمس، شانال، كريستيان لوبوتان وغيرها.

وشددت ليلى اسكندر انها لا تتعمد السخرية من احد حيث قالت “يعني عادة كلنا بنغلط مش كلنا نعرف نحكي فرنساوي ولا كلنا بنعرف نلفظ بس مش غلط نتعلم”.

وقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة حيث اكد البعض انه ليس بالضرورة لفظ الاسماء على الطريقة الفرنسية حيث قال احدهم “مو لازم ننطق على كيفهم ولا فيها أي خطأ، في رأيي من عدم الثقة بالنفس نطقها كما يريدون.. المفروض ناخذها وننطقها كما نريد وكما ترتاح لها ألسنتنا.. الخواجات يسمون ديرتنا ساودي أرابيا ولا همهم.. الزبدة: أنطقوا الكلمة مثل ما تبون ولا عليكم من أحد” بينما قال اخر “الماركه وصاحبها ووكيلها ماعندهم مشكله لو تنطقها بالمقلوب ، المهم هو فاتورة الشراء . وش تستفيد الشركه من واحد ينطق اسمها صح وهو حتى سروال داخلي ما يقدر يشتري .”