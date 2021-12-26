هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها بصورة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها، الموافق اليوم 25 ديسمبر من كل عام.

ونشرت هنا صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من بينها صورة من الطفولة تجمعها بوالديها، وعلقت: "اليوم 25 ديسمبر ولدت، يمر الوقت بسرعة لدرجة أننا نجد أنفسنا حرفيًا نعيش حياة خاصة بنا، عندما كنت صغيرًا كنت أتخيل الحياة بشكل مختلف دائمًا وعندما أنظر إلى الوراء أتساءل إلى أي مدى جئت".

وأضافت: "لم افكر أبدا في أن أصبح ممثلة، لم أعتقد أبدا انني سأكون أما عازبة، الحمد لله على عائلتي، أولادي هم ضوء الشمس بلدي، والداي هما العمود الفقري لي، أخواتي هم رفقاء روحي".

وتابعت: "استمتع بطفولتك، ما زلت مراهقة بالداخل وأتعجب من ألغاز الحياة، أحب الحياة وأستمتع بعيشها، لقد ولدت في يوم خاص يحتفل به العالم كله، أنا محظوظه أنه دائمًا سعيدة في عيد الميلاد حتى عندما لا أكون".

وأكملت: "عيد ميلاد مجيد للجميع، أنا أشارك بعض أفكاري معك، أتمنى أن تكون سعيدًا ومبهجًا وتجد طريقك في الحياة".

يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" عام 2020، مع النجوم: حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴف أحمد مجدي، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، ويُعرض لها حاليا فيلم "مربع برمودة" مع عمرو عبدالجليل وروجينا ومصطفى خاطر.