الالاف يهتفون للدكتورة خلود في السعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 03:50 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحشود على اجتمعت على الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود أثناء زيارتها للسعودية.
وظهر في الفيديوهات حشود كبيرة من المواطنيني وهم يهتفون ضمن احدى الفعاليات في الطائف فيما عبرت هي عن سعادتها بهذا الاستقبال.
وقد اثارت هذه المشاهد استغراب الكثيرين من السعوديين حيث تساءل احدهم “نفسي افهم يعني جا اي احد من مشاهير السناب اروح انا ليش في الزحمه وش استفيد يعني لابقدر اوصل له ولا اصور معاه اذا كان هذي هدفي التافه الي بجي عشانه.. الواحد يتجنب الزحمه حتى لو له شغل ضروري .. الصراحه مفاهيم كثيره انقلبت بشكل لايصدق حالياً”.
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