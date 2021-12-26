شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة فريد الأطرش.. قصة خلافه مع يوسف شاهين على فيلم "أنت حبيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش الذى قدم عددًا من الأغانى والأعمال السينمائية التي مازالت في ذاكرة جمهوره حتى الآن.

وفى ذكرى وفاته نذكر موقفًا حدث بينه وبين المخرج يوسف شاهين أثناء فيلم "أنت حبيبى" الذى جمع بينهما وتعرض حينها شاهين لهجوم شديد من النقاد بسبب فشل العمل الذى كان من نوعية الأفلام الغريبة على السينما.





وذكر شاهين أن فريد الأطرش ليس ممثلاً جيدًا ولكنه اضطر العمل معه كونه المنتج، وقرر أنه لا يتعاون معه سويًا بعد ذلك في أي عمل، ما أثار غضب الأطرش ليهاجمه فى الصحف الفنية والحوارات التليفزيونية، ليتدخل بعدها صالح سليم ويهاجم فريد لأنه صديق شخصى للمخرج يوسف شاهين، وتعجب فريد الأطرش من هجوم صالح سليم وذكر حينها مش عارف لى رياضى يهاجم فنان، وظل الخلاف قائم بينهما في تلك الفترة .





يذكر أن فريد الأطرش قدم المئات من الألحان والأغانى التى حفرت فى ذاكرة أجيال وشكلت تاريخا عظيما جعلت منه ملكا للعود، قدم للسينما أكثر من 31 فيلما سينمائيا.

اكتشف موهبته فى مدرسة الفرير، بدأ بغناء الأناشيد الدينية، قاد فرقة الأناشيد فى المدرسة، وطلبت المدرسة من والدته الاهتمام بموهبته، ثم إلتحق بمعهد الموسيقى، التحق بفرقة بديعة مصابنى، وبدأت شهرته من خلال الإذاعات الأهلية، وكان لديه موهبة التقليد وكان يقلد المطرب الشعبى محمد العربى، وعشق الغناء الشعبى لتأثره به، بحب من غير أمل كانت أول اغنيه تذاع له فى الإذاعة، غنى ثلاث أغانى فقط ليست من تلحينه، بدأ فى الإذاعة بعزف العود فقط ولم يكن يغنى، عن أول راتب تقاضاه، والظرف الذى جعله يشارك فى فيلم سينمائى بسبب ضيقة مالية لستيفان روستى، وكانت هذا الفيلم العمل الذى ندم عليه .