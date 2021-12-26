شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يكشف موقفه من أغانى المهرجانات وسبب نجاح أغنية "ملطشة القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى شوقى، إن أغاني المهرجانات شكل جديد وناجح، ولو غنيت المهرجانات سأقدمها بشكل مختلف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، مصر دولة كبيرة وأذواقنا مختلفة، وتوجد أنماط موسيقية كبيرة، وأغنية ملطشة القلوب نجحت؛ لأنها بسيطة جدا وقريبة من الناس، ولو ذهبنا إلى أغاني المهرجانات سنقدمها بشكل مختلف ونقدمها بطريقتنا، وغنى شوقي "ملطشة القلوب" خلال الحلقة.

وعن أغنية "يا دنيا سمعاني" قال شوقي إنها أغنية وطنية وحماسية، وتم غناؤها أثناء حرب الاستنزاف في مدن القناة وعلى خط المواجهة، والفضل يعود إلى المنتج نصر محروس في أنه أعاد تقديمها، وقمت بغنائها بشكل موسيقي جديد.

وفى وقت سابق طرح المنتج نصر محروس، أحدث مشاريعه الغنائية التي تحمل اسم "تخنتى"، على موقع "يوتيوب"، والتي يغنيها المطرب مصطفى شوقى والمطرب الشاب نبيل، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، والكليب من إخراج نصر محروس.