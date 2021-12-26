شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: أنا مش رومانسى ووالدتى دعمتنى فى أغنية "ملطشة القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى شوقى: أهتم بكل التفاصيل في حياتي ومن عيوبي أنني عصبي وعنيد لأني من مواليد برج الثور، وبكون عصبي في الصح، ولكني بحاول أتغلب على عيوبي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: بطبيعتي أحمد الله على كل شيء، وراض بكل ما فيه، وأحب زوجتي جدا وهي قصة الحب الوحيدة في حياتي، وأنا كنت عازف عن الزواج لفترات طويلة، ولكن لما حبيت تزوجت، وكانت هناك تجارب خفيفة في الحب، ولم أُجرح عاطفيا لأني صعيدي، ومش رومانسي خالص.

وأكد المطرب مصطفى شوقي أن والدتي سعيدة جدا بما أقدمه من أغاني ومن أهم الشخصيات التي دعمتني، وكانت ترفض أن أخوض تجربة الغناء؛ لأنها تربوية ومحافظة وتهتم باستكمال دراستي، وبعد الانتهاء من الجامعة دخلت المجال ووقفوا إلى جواري.

وتابع: أنا لا أحب أن أظهر بأنني ضعيف ومن أصعب اللحظات في حياتي وفاة والدي؛ لأنني كنت بجواره أثناء مرضه ولم أستطع أن أقدم له أي مساعدة لأن العلاج أصبح غير مفيد وحالته كانت متأخرة.

واختتم: والدي صاحب فضل عليا وهو من علمني الاحترام والمسئولية والاعتماد على النفس، وأمي دائما تدعو لي في كل وقت، وبخاصة قبل أغنية ملطشة القلوب التي نجحت نجاحا كبيرا.