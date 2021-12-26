بعد شائعة وفاتها.. أحدث ظهور لفنانة شهيرة ورسالة صوتية لمحبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت لينا رضوان، متابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، ومحبي خالتها المطربة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، صورًا من أحدث ظهور للأخيرة، بعد خروج شائعة وفاته الأيام الماضية.

وظهرت سميرة بصحبة مجموعة من أفراد أسرتها في أحد المطاعم، كما التقطت صورًا مع بابا نويل، بمناسبة الكريسماس.

كما نشرت لينا مقطع صوتي حديث للفنانة الكبيرة، تهنئ فيه كل الأمة العربية بالعام الجديد وبالأعياد، وقالت فيه "بعيد كل اللبنانية وكل الدول العربية وكل العالم، وكل الناس الموجودة على أرض لبنان وغير لبنان والبلاد العربية كلها، وبخص الإمارات وبقول كل عام وأنتم بخير ينعاد على الجميع بالخير والصحة والسلام وسنة خير وعيد مبارك على الجميع".

كانت الأيام الماضية شهدت خروج شائعة وفاة الفنانة الكبيرة سميرة توفيق، ونفت ابنة شقيقتها وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي " سميرة توفيق بخير وبصحة وعافية وهي اليوم حيث إقامتها في دولة الإمارات وفي فيلتها في أبو ظبي، سميرة توفيق بخير والحمد لله محاطة بالرعاية والاهتمام من قبل دولة الإمارات ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله".

سميرة توفيق مطربة لبنانية كبيرة، ولدت عام 1935، وعُرفت بغناء اللهجة البدوية، وشاركت كممثلة في أكثر من عمل فني.