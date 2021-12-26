حصاد الفن2021| أبرز وفيات الوسط الفني بسبب كورونا.. 4 رحلوا في شهر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

غيب وباء فيروس كورونا، عدد من نجوم الفن الكبار خلال عام 2021، إثر إصابتهم به ومرورهم بمضاعفاته ليرحلوا عن عالمنا تاركين ارثا فنيا كبيرًا من الأعمال التي قدموها للجمهور، وتبقى خالدة بين أيدينا ويتداولها الأجيال عبر السنين رغم رحيلهم، وكان شهر "مايو" أكثر الأشهر التي شهدت رحيل الفنانين بسبب كورونا.

نستعرض لكم أبرز الراحلين بـ كورونا من الوسط الفني في السطور التالية:

هادي الجيار

رحل الفنان الكبير هادي الجيار، عن عالمنا يوم 10 يناير 2021، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ونقل لأحد مستشفيات العزل بمنطقة الهرم، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

إلياس الرحباني

رحل الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، عن عالمنا يوم 4 يناير 2021، عن عمر ناهز الـ 82 عاما اثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت.

يوسف شعبان

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا يوم 28 فبراير 2021 ، عن عمر ناهز الـ 90 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا التي اضطرته للتواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي بروتوكول العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

سوسن ربيع

رحلت الفنانة القديرة سوسن ربيع عن عالمنا يوم 6 مارس 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام الفنان سامح حسين، حيث اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها في المستشفى ودخولها العناية المركزة.

الموسيقار جمال سلامة

رحل الموسيقار الكبير جمال سلامة عن عالمنا يوم 7 مايو 2021، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا داخل أحد مستشفيات العزل بمنطقة الهرم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

محمد ريحان

رحل عن عالمنا الفنان القدير محمد ريحان، يوم 14 مايو 2021، إثر إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي، وذلك داخل مستشفى الزقازيق الجامعي.

نادية العراقية

رحلت الفنانة القديرة نادية العراقية، يوم 16 مايو 2021، عن عمر ناهز الـ 57 عاما، إثر معاناتها مع فيروس كورونا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية داخل المستشفى.

سمير غانم

شهد يوم 20 مايو 2021، وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب معاناته بمشاكل صحيه في الكلى.

دلال عبدالعزيز

رحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، في 7 أغسطس 2021، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، عقب معاناة دامت لأكثر من 3 شهور مع الفيروس مما أثر بالسلب على جميع أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، وتم وضعها تحت جهاز التنفس الصناعي داخل المستشفى.

أحمد خليل

كان الفنان الكبير أحمد خليل، آخر الراحلين عن عالمنا من الوسط الفني بسبب كورونا خلال هذا العام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2021، عن عمر ناهز الـ80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وشهدت حالته الصحية تدهورا شديدا دخل على إثره العناية المركزة ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.