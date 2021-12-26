غادة عبدالرازق بفستان قصير ودينا مع شجرة الكريسماس.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا بجانب "شجرة" الكريسماس.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية "أيس كاب" على رأسها.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، ومكياج هادئ.

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم.



أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب شجرة "الكريسماس"، من داخل منزلها.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب "شجرة" الكريسماس، احتفالًا بليلة رأس السنة.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتفل بـ"الكريسماس".

أحلام

نشرت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ظهرت بفستان أنيق، وعلقت: "مساءكم زهر".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة تجمعها بـ"كلبين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير"، وعلقت: "لولو، كي كي ".