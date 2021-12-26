آسر ياسين.. طبيب نفسي مع “الجواهرجي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الممثل آسر ياسين من تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي “الجواهرجي” أمام محمد هنيدي، ومنى زكي، وقال ياسين في تصريحات صحفية، إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب نفسي، ويعالج خلال الفيلم النجمة منى زكي التي تعاني اضطراباً سلوكياً ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي، ويناقش الفيلم بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية.

وأشار إلى أنه لديه فيلم في مرحلة التجهيزات مع المخرج هادي الباجوري الذي يحمل اسم “فينوس” لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الموسيقية.

وكان آخر ظهور لياسين سينمائياً كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “200 جنيه” للمخرج محمد أمين، وجسد شخصية سائق تاكسي.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية قال ياسين، إنه يشارك في بطولة مسلسل «الثمانية» مع خالد الصاوي، وغادة عادل، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وإخراج أحمد مدحت، حيث يجسد خلاله شخصية ضابط مباحث، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والأكشن.