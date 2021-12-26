شكرا لقرائتكم خبر عن داوود عبد السيد ضيف قصواء الخلالى ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المخرج داوود عبدالسيد ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالى عبر برنامجها "فى المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة cbc، وذلك من خلال حلقة خاصة واستثنائية ستقدم يومى الخميس والجمعة المقبلين فى رأس السنة الميلادية.

وخلال الحلقة يتحدث المخرج الكبير بجرأة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية، بدءا من تصويره الأفلام التسجيلية فى الشارع وحبه لها، وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روى تفاصيل عمله فى بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين.

كما يتطرق لفيلميه "الصالعيك" و"الكيت كات"، وسر إصراره على أن يكون دور الشيخ حسنى من نصيب الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكى عن دوره فى فيلم "الصعاليك".

ويتحدث "عبد السيد" عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم لتجسيد أحد الأدوار فى فيلمه "مواطن ومخبر وحرامى"، وكذلك كواليس فيلمه "رسائل البحر" الفائز بجائزة أهم 100 فيلم من مهرجان دبى.