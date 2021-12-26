شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: حميد الشاعرى ونصر محروس لهم فضل كبير فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى شوقي، النجومية تأخرت، ولكن الحمد لله أنها جاءت في هذا التوقيت، فلو جاءت مبكرا فكان من الممكن ألا تكون بهذا الشكل أو يحدث أى شيء آخر.

وأضاف مصطفى شوقى، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، مع الإعلامي عمرو الليثي، أن أغنية وحشتوني أهديها لوالدي.. فأنا بحب بيتى وبحب مصر جدا ومقدرش أعيش خارج مصر لفترات طويلة".

وتابع مصطفى شوقي، كنت بغني بشكل معين في بدايتي، وقدمت أغنية مع حميد الشاعري وعلاء عبد الخالق بعنوان "أنا مصر"، وقدمت الكوبليه بطريقة معينة بناء على توجيهات حميد، ونجحت جدا، فمن وقتها أخذت هذا الشكل في الغناء، وجاءت مرحلة نصر محروس، وهي مرحلة مهمة في حياتي، واستمريت بهذا الشكل، وحميد الشاعرى مدرسة كبيرة، وأنا سعيد أن يكون حميد الشاعرى ونصر محروس في حياتي واستفدت منهم جدا.

وفى وقت سابق طرح المنتج نصر محروس، أحدث مشاريعه الغنائية التي تحمل اسم "تخنتى"، على موقع "يوتيوب"، والتي يغنياها المطرب مصطفى شوقى والمطرب الشاب نبيل، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوى، والكليب من إخراج نصر محروس.