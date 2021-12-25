نادين نجيم تنشر صورة برفقة شقيقها الوسيم والجمهور يعبرون عن إعجابهم به… تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 11:56 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها على خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جمعتها بشقيقها شادي، الذي لا يعرفه الجمهور.

وظهرت نادين في الصورة وهي تغمر شقيقها، حيث انتشرت الصورة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، والذين أثنوا على وسامة شقيق نادين كما اكد الكثيرين على الشبه الكبير الذي يجمع بينهما.

نادين نسيب نجيم وشقيقها «شادي» في أحدث ظهور

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من ناحية أخرى، كانت الفنانة اللبنانية قد شاركت عبر خاصية الستوري العديد من المنشورات التي تتحدث عن التحضير لموسم ثاني من مسلسلها الأخير “صالون زهرة” الذي تم عرضه قبل مدة على تطبيق “شاهد” وقناة MBC وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وهو من بطولتها برفقة النجم السوري معتصم النهار.

نادين نجيم مصدومة في إبنتها

وتصدرت”هيفين” إبنة نادين نجيم مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول ظهرت فيه وهي ترقص بشكل احترافي وملفت على إحدى الأغنيات، بينما كانت تراقبها من بعيد والدتها النجمة اللبنانية نادين نجيم التي بدت مذهولة من رقص ابنتها.

وصدمت هيفين المتابعين بقوة شخصيتها وحركاتها الراقصة التي تعلمتها وتطبقها بكل راحة، مع أنها صعبة للغاية.

وأدت هيفن ابنة النجمة نادين نجيم، وهي ترقص وتتمايل بشكل احترافي ومبهر وتصور نفسها عبر الهاتف، فيما كانت تقف والدتها نادين نجيم من مكان بعيد وهي تراقبها فتجاوبت مع رقص ابنتها بالتمايل أيضا، لكنها عبرت عن صدمتها في نهاية الفيديو من رقص ابنتها الاحترافي.

وأشاد المتابعون بجمالها، خصوصاً أنها تشبه والدتها إلى حد كبير، وأنها النسخة الشقراء منها، كما أكدوا على ملامحها الناعمة مشيرين إلى أنها قد تصبح عندما تكبر وبسهولة ملكة جمال لبنان كوالدتها، في حال قررت أن تشترك بالمسابقة.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم هو صالون زهـرة ومسلسل 2020، والذين حققوا شهرة واسعة وإقبال على مشاهدتهم في كافة أنحاء الوطن العربي، بسبب الأدوار المميزة لها في كلا المسلسلين.

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