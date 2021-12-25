في عيد ميلادها الـ70.. شاهدوا الجميلة نجلاء فتحي في أحدث ظهور لها؛ كيف تغيرت ملامحها؟

كتب امير فتحي في السبت 25 ديسمبر 2021 11:56 مساءً - اختفت الفنانة الجميلة، وشهر زاد الشاشة، نجلاء فتحي عن الأنظار منذ فترة طويلة، إذ أنها اعتزلت العمل الفني، ومن وقتها ولم تظهر أمام الكاميرات.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ70 الذي وافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، انتشرت صورة للفنانة المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها، وشاركها عدد كبير من الجمهور، ولاقت إعجاب كل من شاهدها.

حيث ظهرت ملامح الكبر على الفنانة نجلاء فتحـي، وذلك في صورة نشرها المخرج والإعلامي محمد خضر له بصحبة زوجته ياسمين أبو النجا ووالدتها الفنانة نجلاء فتحـي وابنته زين على حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام“.

وأرفق زوج إبنة الفنانة الصورة بالتعليق، قائًلا: “نصحتها انها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وبرضو صممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”، وحصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي أجمع كاتبيها أن نجلاء فتحي كانت ومازالت وستظل جميلة.

رحلة الفنانة “نجلاء فتحي” فى السينما المصرية

جميلة من جميلات السينما المصرية، بملامحها الرقيقة وجمالها الآخاد، وجدت لها طريقا فى قلب الجمهور العربي، إنها الفنانة المصرية نجلاء فتحي، أو “فاطمة الزهراء”، التى ولدت في 21 ديسمبر، بمحافظة الفيوم غرب القاهرة، وسط أسرة ميسورة الحال، إكتشافها هو المنتج “عدلي المولد ورشحها للمشاركة في فيلم “الأصدقاء الثلاثة” من إنتاج 1966.

ولفتت “فاطمة” الأنظار لها، منذ ظهورها الأول، وبدأت تتوالى عليها العروض السينمائية، وساندها في تلك المرحلة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وشجعها على الاستمرار واختار لها اسم الشهرة “نجلاء فتحي”.

وعندما بلغت 18 عاما وقعت الفنانة الجميلة نجلاء فتحي في حب المهندس أحمد عبدالقدوس، نجل الأديب الكبير إحسان عبد القدوس وتزوجته لمدة عامين، ثم انفصلا بعد عدة مشاكل متكررة بشأن عملها كممثلة.

وفي فترة السبعينيات ، توهجت بشكل كبير وقدمت أعمالا فنية حفرت فى ذاكرة العالم العربي، وشاركها فى تلك الأعمال ، الفنان الراحل محمود ياسين، حيث قدما معا أكثر من 20 فيلما عبر الشاشة الذهبية، وكانا ثنائيا رومانسيا ناجحا على الشاشة.

وفي بداية التسعينيات تزوجت نجلاء فتحي من الإعلامي المصري الكبير حمدي قنديل، الذي أكدت أنها عاشت معه أجمل أيام حياتها ، وقدمت أفلاما متميزة مثل “اشتباه”، و”ديسكو ديسكو”، و”الجراج”، كما قامت بتأسيس شركة إنتاج قدمت من خلالها عددا كبيرا من الأفلام منها “سوبر ماركت”

وأكّدت نجلاء فتحي نجمة زمن الفنّ الجميل، فى حوار لها ، أنّها قدّمت أكثر من 80 فيلماً للسينما في مشوارها الفنيّ، وأنّها لو كانت قبلت الكثير من العروض لأصبح رصيدها أكثر من 300 فيلم، لكنّها كانت ترفض عشرات الأفلام حتّى تُحافظ على المستوى الذي اعتاد الجمهور أن يُشاهدها من خلاله، بحسب قولها.

وقدّمت آخر أفلامها “بطل من الجنوب”، من إخراج محمد أبو سيف. منذ 20 عاما ، لتبتعد عن الأضواء نهائيا ، وتعيش حياة هادئة ، بعد إصابتها بمرض نادر ”الصدفية المستعصية” فى العظام، وتعيش حاليا مع ابنتها الوحيد ياسمين أبو النجا، وزوجها المخرج خضر محمد خضر ، وتهتم كثيرا برعاية حفيدتها “زين”.

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