منة شلبي.. مهندسة “اتجاه إجباري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الممثلة منة شلبي السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل “اتجاه إجباري”، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، حيث تجسد دور مهندسة إلكترونيات تتعرض لحادث ما، فتمر ببعض الظروف نتيجة لذلك الحادث، لتسير في اتجاهات معينة في حياتها واتخاذ بعض القرارات التي لا ترغب بها.

وأضافت منة شلبي: أنه يعرض لها خلال موسم إجازة منتصف العام فيلمان، الأول “من أجل زيكو”، ويشاركها بطولته كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وهو من الأفلام الكوميدية التي تدور حول عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل في مصر، وتضطر للسفر إلى واحة سيوة للحصول على تلك الجائزة، حيث تتعرض لمواقف كوميدية أثناء الرحلة.

وتابعت منة: أما الفيلم الثاني فهو «الجريمة» مع أحمد عز، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجرم خطير يجسد شخصيته عز، تنشأ بيني وبينه قصة حب ويتم الزواج ويتعاون مع والدي رجل الأعمال في بعض الجرائم، إلى أن يتورط في ارتكاب جريمة كبيرة.

يذكر أن آخر ظهور سينمائي لمنة شلبي كان فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، وصابرين، وتليفزيونياً كان مسلسل “ليه لأ 2″، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبني طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع.