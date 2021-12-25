كندة علوش تصل إلى العالمية بفيلم هندي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي كشفت الفنانة كندة علوش، خوضها تجربة التمثيل في فيلم عالمي، من خلال مشاركتها في الفيلم الهندي The yellow bus، من إخراج الأمريكية ويندي بيدنارز، كما تحدثت عن تجربتها مع نجوم السينما الهندية التي عملت معهم في الفيلم لأول مرة.

وقالت كندة: “كنت بصور مشروع تاني، ولقيت المخرجة ويندي بيدنارز بتكلمني عن هذا الفيلم، في الأول كان في عندي أزمة في الوقت، ومكنتش قادرة أقولها إني موافقة على الفيلم، وقولتلها خليني اقرأه الأول”.

وأضافت: “أول ما قريت أول أربع صفحات قلت أنا لازم أكون موجودة بأي طريقة، الفيلم إنساني جداً، وفيه عناصر عالمية في القصة نفسها مش بس كممثلين، وأنا بلعب دور ميرا مديرة المدرسة، وكان جديد ومختلف عليّ، لأني بتحط أكتر في قالب الشخصيات المظلومة وكدا، وكنت بحاول ألاقي شيء مشترك بيني وبين الشخصية”.

وتابعت: “كنت في الفيلم كأني في كورس وبتعلم؛ لأني بشتغل مع ممثلين من بوليوود اللي أنا بحترم حضارتهم ومبهورة بيها وبالسينما بتاعتهم، وكل دا بالنسبالي إضافة كبيرة لمسيرتي الفنية”.