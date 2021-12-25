الشرطة البريطانية تعتقل رجلا اخترق أرض قلعة وندسور أثناء وجود الملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها اعتقلت رجلا دخل أرض قلعة وندسور حيث تقضي الملكة إليزابيث عطلة عيد الميلاد وإنها احتجزته للاشتباه في حيازته سلاحا هجوميا.

وقالت شرطة منطقة تيمز فالي في بيان إن الرجل (19 عاما) وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنكلترا لم يدخل أي مبان وإن عمليات أمنية انطلقت خلال لحظات من دخوله أرض القلعة.

وقضت الملكة الكثير من الوقت خلال جائحة كوفيد-19 في قلعة وندسور، وهي هناك الآن للاحتفال بعيد الميلاد في وجود ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وأفراد آخرين مقربين في الأسرة.

وقالت ريبيكا ميرز قائدة الشرطة في منطقة تيمز فالي “تم القبض على الرجل للاشتباه في اختراقه موقعا يخضع لحماية أمنية أو التعدي عليه وحيازة سلاح هجومي”.

وأضافت أن أفراد الأسرة الملكية أحيطوا علما بالحادث وأن الشرطة لا تعتقد أن هناك خطرا كبيرا على العامة.

وقع الحادث حوالي الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش.

ومن النادر حدوث اختراقات أمنية لمقار الإقامة الملكية. ووقع أخطرها في عهد الملكة في عام 1982 عندما تسلق رجل جدارا ودخل قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة في لندن، ووصل إلى غرفة كانت تنام فيها.