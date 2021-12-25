فن ومشاهير

فنانات فى الكريسماس ارتدين بدلة سانتا كلوز وحملن لقب "ماما نويل"

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم السبت، الموافق 25 من شهر ديسمبر بعيد الكريسماس، والتي تسود أجواؤه احتفالات بكل مكان حول العالم، ويتميز هذا العيد بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص لبدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالاً بهذه المناسبة.

ويعد الوسط الفنى أكثر المحتفلين بعيد الكريسماس، فالمطربون يتجهون لإقامات الحفلات الغنائية فى مختلف دول العالم، وتلفت عدد من الفنانان الأنظار بإطلالة "ماما نويل"، وهو اللقب الذى أطلق عليهن بسبب ارتدائهن البذلة الحمراء الذى يرتديها "سانتا كلوز" وهو ما نستعرضه من خلال الصور التى نشرهن الفنانات على حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى خلال الأعوام الماضية.

 

نيكول سابا
نيكول سابا

 

مى عز الدين
مى عز الدين

 

اليسا
اليسا

 

لبلبة
لبلبة

 

نجوى كرم
نجوى كرم

 

شيماء سيف
شيماء سيف

 

دوللى شاهين
دوللى شاهين

 

ميريام فارس
ميريام فارس

 

دومينيك حورانى
دومينيك حورانى

 

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
مروى اللبنانية
مروى اللبنانية

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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