شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات فى الكريسماس ارتدين بدلة سانتا كلوز وحملن لقب "ماما نويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم السبت، الموافق 25 من شهر ديسمبر بعيد الكريسماس، والتي تسود أجواؤه احتفالات بكل مكان حول العالم، ويتميز هذا العيد بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص لبدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالاً بهذه المناسبة.

ويعد الوسط الفنى أكثر المحتفلين بعيد الكريسماس، فالمطربون يتجهون لإقامات الحفلات الغنائية فى مختلف دول العالم، وتلفت عدد من الفنانان الأنظار بإطلالة "ماما نويل"، وهو اللقب الذى أطلق عليهن بسبب ارتدائهن البذلة الحمراء الذى يرتديها "سانتا كلوز" وهو ما نستعرضه من خلال الصور التى نشرهن الفنانات على حساباتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى خلال الأعوام الماضية.



نيكول سابا



مى عز الدين



اليسا



لبلبة



نجوى كرم



شيماء سيف



دوللى شاهين



ميريام فارس



دومينيك حورانى



سيرين عبد النور