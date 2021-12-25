شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات أفلام أبو صدام ومربع برمودة وريتسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك التذاكر للأفلام السينمائية المعروضة إيرادات ضئيلة خلال أمس الجمعة، حيث بلغ إجمالى إيرادات جميع الأفلام المعروضة 877,187 ألف جنيه، ويعرض في السينمات عدة أفلام، وهى "عروستى" للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، كما يعرض فيلم "أبو صدام" بطولة النجم محمد ممدوح، وتأليف محمود عزت، وإخراج نادين خان، كما يعرض فيلم "المحكمة" بطولة جميلة عوض وغادة عادل.

وجاء فيلم "مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل في المقدمة بإيرادات 267,129 جنيه، وفى المرتبة الثانية فيلم "أبو صدام" بطولة محمد ممدوح وأحمد داش بإيرادات 231,539 جنيه، وفى المرتبة الثالثة فيلم "برا المنهج" بطولة ماجد الكدوانى وروبى بإيرادات 227,643 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "ريتسا" بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد في المرتبة الرابعة بايرادات 82,729 جنيه، وفى المرتبة الخامسة فيلم "المحكمة" بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفتحى عبد الوهاب بايرادات 25,437 جنيه.

وينتظر دور العرض السينمات في مصر استقبال عدد من الأفلام الجديدة خلال نهاية شهر ديسمبر وطوال شهرى يناير وفبراير للمنافسة ضمن الموسم منتصف العام، وأبرز هذه الأفلام "قمر 14"، و "الجريمة"، وفيلم "11-11"، و "الكاهن".