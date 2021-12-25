شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: محمد منير حالة خاصة جدا وحضور حفلاته جزء من ذكرياتى الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أكرم حسنى، عن سعادته بالتواجد على المسرح بجوار الكينج محمد منير، خلال حفلته بالأمس التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن منير حالة خاصة جدا وحضور حفلاته جزء من ذكرياته الحلوة، واصفا علاقة منير بجمهوره بأنها طاقة حب ولا توصف بأى كلام.

ونشر أكرم، صورته مع منير على المسرح من حفل الأمس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "محمد منير حالة خاصة جدا، وحضور حفلاته جزء من ذكرياتى الحلوة، امبارح كان ليا شرف أنى أكون جنب الكينج على المسرح، وحقيقى طاقة الحب بين منير وجمهوره متتوصفش فى كلام".

وأحيا الكينج محمد منير، حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس، الذى قدم عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة، وبد الحفل بأغنية "علمونى عينيكى"، واستقبله جمهور الحفل بالهتاف باسمه الذى حضر قبل ساعات من انطلاق الحفل رافعين صوره ولافتات لأشهر أغنياته.

من ناحية أخرى يستعد الكينج محمد منير، لتسجيل ديو غنائى جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعرى فى أغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو الديو الثانى الذى يجمعهما سويا بعد ديو "أكيد" الذى تم تقديمه عام 1986.



