شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: حسيت بالمسئولية من أول يوم تصوير فى "حلم حياتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة مايان السيد خلال ندوتها مع ”الخليج 365”، إن جميع المشاهد التى صورتها فى حكاية "حلم حياتى" من مسلسل "إلا أنا"، كانت صعبة من أول يوم تصوير، لافتة إلى أنها تقمصت الشخصية من لغة الجسد وخلافه.

وتابعت مايان السيد، أن ميريام علاء هى الشخصية الحقيقية وحينما أتت للتصوير فى آخر المشاهد حكاية "حلم حياتى"، لم يعرف أحد أنها مصابة بالتوحد ولا تختلف عن أى إنسان طبيعى.

كما قالت المخرجة ياسمين أحمد كامل: "أنا من وراء مايان كنت بكلم المنتج وأقوله مش هتعرف تتقمص الشخصية الموضوع صعب أوى مفروض تمثل وعينيها متجيش فينا الموضوع صعب جدًا، ومن الأول ما سمعت أن مايان هي البطلة قلتلهم تمام جدا وكنا بندرب كتير مرة على العين بس ومرة على لغة الجسد ومرة على الضحك بس وأنا واثقة في مايان وهى ذكية جدا وملتزمة جدا ومسئولة ووثقت فيا.

واحتفل نجوم حكاية "حلم حياتى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" بنجاحها فى ”الخليج 365”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية على المستوى الجماهيرى والنقدى، وشارك في احتفالية المسلسل نجوم الحكاية، وهم: مايان السيد بطلة المسلسل ومنة عرفة ويوسف عثمان وياسر صادق، ومخرجة العمل ياسمين أحمد كمال.