من هو سامح الباجوري؟.. شقيقه مخرج شهير وتزوج دينا وفيدرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم مرور ما يزيد عن عشرين عامًا على رحيله، لم تتغير طبيعة العلاقة بين الفنانة دينا زوجته ووالدة ابنه علي، وطليقته الفنانة فيدرا، إذ دائمًا ما تؤكدان في أي لقاء إعلامي، أن حبل الود بينهما لم يكن ممدودا منذ البداية، فاعترفت الأولى بكرهها للثانية، التي كان لها تصريحا تليفزيونيا، قالت فيه إنها لا تلقي عليها السلام وليس بينهما ودا، هو المخرج سامح الباجوري، الذي عاد اسمه خلال الساعات الماضية إلى التداول بعد تصريحات دينا الأخيرة عن فيدرا، فمن هو؟

سامح الباجوري مخرج مصري، ولد عام 1961.

هو شقيق المخرج هادي الباجوري.

تزوج من الفنانة فيدرا.

تزوج أيضا من الفنانة دينا وأنجب منها ابنهما علي.

عمله الأول في السينما كان من خلال فيلم "سمك لبن تمر هندي" كمساعد للمخرج رأفت الميهي، وذلك عام 1988، بطولة محمود عبدالعزيز.

في 1989 كان ضمن فريق فيلم "سيداتي آنساتي" كمراقب سكريبت، بطولة محمود عبدالعزيز، إخراج رأفت الميهي.

وفي عام 1990 عمل مساعدا للمخرج طارق العريان في فيلم من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي "الامبراطور".

عام 1993، قدم مع المخرج طارق العريان، فيلم الباشا، بطولة أحمد زكي، وكان صاحب سيناريو وحوار الفيلم.

عام 1994، اختاره المخرج خيري بشارة ليهديه مع مجموعة من المخرجين الشباب فيلمه الجديد "حرب الفراولة"، إذ كتب في بداية تتر الفيلم "إلى أحمد ماهر، ساندرا نشأت، عادل أديب، منيرة العمدة، هاني خليفة، تغريد العصفوري، خالد الصاوي، خالد عزت، إسلام عزازي، أحمد عاطف، سامح الباجوري، أحمد غانم، فيولا شفيق، ناهد غالي.. الجيل الجديد القادم لتحطيم سينما تقليدية ومتحفظة".

فيلمه الأول والأخير كمخرج كان عام 2001 من بطولة لوسي ومدحت صالح، بعنوان "كرسي في الكلوب"، وعُرض الفيلم بعد وفاته بعامين 2003.

توفي سامح بعد صراع مع مرض السرطان يناير 2001.

جدير بالذكر أن الفنانة دينا أطلت على جمهورها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ومع ظهور صورة الفنانة فيدرا، أكدت أنها تكرهها، وأن الأخيرة كانت سببا في وجود خلاف بينها وبين حماتها والدة سامح، وكانت فيدرا قالت في تصريحات لبرنامج "الحريم أسرار" الذي قدمه الفنان أمير كرارة قبل أعوام، إن ليس هناك ودا بينها وبين دينا، وإذا رأتها لا تلقي السلام عليها.