وفاة زوجة الفنان عبد الله الرويشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان عبدالله الرويشد، مساء اليوم السبت، عن وفاة أم أولاده.

وكتب الرويشد، عبر حسابه على تويتر: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى ابنة عمي وأم أولادي شروق وخالد.. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، قد فقد شقيقه محمد عبدالرحمن الرويشد، في سبتمبر 2021 ، وأعلن رحيله عبر حسابه على تويتر.

جدير بالذكر أن عبدالله الرويشد، كانت بدايته الفعلية بالفن من خلال فرقة رباعي الكويت وكان عازفاً إيقاعياً في ذلك الوقت، ثم أصدر أول أغنية خاصة له سنة 1980 بعنوان "أنا سهران" وكانت من كلمات الشاعر الشاهين ومن ألحان شقيقه الملحن محمد الرويشد، وبعد ذلك أُعجب بصوته الملحن الراحل راشد الخضر واختاره كي يلحن له أول أغنية والتي أعلنت عن ولادة نجم جديد، حيث غنى الفنان عبدالله الرويشد أول ألبوم له في سنة 1983 وهي أغنية رحلتي التي قام بتلحينها الراحل راشد الخضر وصاغ كلماتها الشاعر الكبير عبداللطيف البناي.