"أكرهها"و"لا ألقي السلام عليها".. خلافات دينا وفيدرا مستمرة رغم رحيل سامح الباجوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

لا يزال الخلاف بين الفنانة دينا والفنانة فيدرا قائما حتى الآن، رغم وفاة الفنان سامح الباجوري زوج الفنانتين، عام 2001.

دينا عن فيدرا

تحدثت الفنانة دينا، عن مدى كرهها للفنانة فيدرا طليقة زوجها الفنان الراحل سامح الباجوري.

وقالت دينا، ببرنامج "واحد من الناس": "مبطقهاش.. أنت جايبلي صورتها علشان أقول كدة، وهى ست شريرة ومش لطيفة".

وتابعت: "مفيش حاجة بينا أساسًا.. أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وأنا اتجوزته بعد ما أطلقت منه بعشر سنين وقررت أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا".

واختتمت كلامها عن فيدرا: "أنا بكرهها ومش مضطرة اني أجامل".

فيدرا عن دينا

كانت الفنانة فيدرا، تحدثت عن الفنانة دينا في لقاء سابق ببرنامج "الحريم أسرار" مع أمير كرارة، قائلة، إنها لا تلقي السلام على دينا بسبب هجومها المستمر عليها "مفيش بينا ود"، مشيرة إلى أن والدة سامح طردت دينا من المستشفى في فترة مرضه، لأنها لم ترض بهذه الزيجة.

على جانب آخر، تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.