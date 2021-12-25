روبي تخضع لجلسة تصوير جريئة احتفالا بالكريسماس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة روبي، لجلسة تصوير جريئة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، ونشرت الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

على جانب آخر، يعرض لروبي حاليا فيلم "برا المنهج" الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم "برا المنهج" قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.