ابنة عمرو دياب تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت “جنا” ابنة المطرب المصري الكبير عمرو دياب، السبت، ضجة واسعة بصورة وفيديو من داخل أحد الاستوديوهات.

وعبر حسابها على موقع “أنستقرام” بدت جنا وكأنها تستعد لتسجيل أغنية جديدة، إلا أنها سرعان ما حذفت الفيديو والصور.



ولاقت الصور والفيديو تفاعلاً كبيرًا من متابعيها عبر “السوشيال ميديا”، مشيدين بصوتها.

كانت جنا قد شاركت والدها الغناء فى أغنية “جميلة” من ألبومه “سهران”، وذلك فى أول تعاون بينهما فى الغناء والتلحين، فى أغنية “جميلة”، وقدمت مقطعا باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.



وقبل أيام نشرت جنا صورًا بإطلالة “كاجوال” أنيقة من داخل منزلها، ممسكة بـ”كرة” كبيرة.

وكان عمرو دياب قد تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة المصرية شيرين رضا، وأنجب منها “جنا”، “كنزي”، و”عبدالله”.